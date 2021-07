Bloodborne in versione PS1 ci mostra in video la boss fight contro Padre Gascoigne (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel marzo di quest'anno, vi abbiamo informato di un fan demake per PS1 di Bloodborne che è attualmente in fase di sviluppo. E ora, Lilith Walther, ha pubblicato un nuovo video di gameplay per questo progetto, mostrando la boss fight contro Padre Gascoigne. Come ha detto Walther, il livello ha alcune nuove aggiunte, come ad esempio la torre dell'orologio e la sua campana che suona. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel marzo di quest'anno, vi abbiamo informato di un fan demake per PS1 diche è attualmente in fase di sviluppo. E ora, Lilith Walther, ha pubblicato un nuovodi gameplay per questo progetto,ndo la. Come ha detto Walther, il livello ha alcune nuove aggiunte, come ad esempio la torre dell'orologio e la sua campana che suona. Leggi altro...

