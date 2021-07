Blitz dei Nas nei centri di salute mentale, 22% sono irregolari (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - sono 536 i centri di salute mentale controllati, su tutto il territorio nazionale, dai carabinieri dei Nas, in 122 dei quali (pari al 22%) sono state accertate irregolarità. Nel corso delle verifiche sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62 mila euro. Tra le infrazioni più gravi la contestazione di reati maltrattamento e abbandono di incapaci riscontrati presso due strutture di Agrigento e Sassari i cui gestori sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per aver ospitato pazienti con patologie ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI -536 idicontrollati, su tutto il territorio nazionale, dai carabinieri dei Nas, in 122 dei quali (pari al 22%)state accertatetà. Nel corso delle verifichestate comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62 mila euro. Tra le infrazioni più gravi la contestazione di reati maltrattamento e abbandono di incapaci riscontrati presso due strutture di Agrigento e Sassari i cui gestoristati deferiti all'Autorità giudiziaria per aver ospitato pazienti con patologie ...

