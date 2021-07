Blitz antimafia nel Palermitano | 10 arresti Legami con gli Usa

(Di mercoledì 14 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) –dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo. Su delega della Dda, i militari hanno eseguito 10(9 in carcere e uno ai domiciliari) e un obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di 11 persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, detenzione di stupefacenti, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

... il clan mafioso di Torretta, sgominato da undei carabinieri, puntava anche a infiltrarsi ...eseguito undici misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Direzione distrettuale. ...dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo: decapitata la famiglia mafiosa di Torretta (Palermo) nell' operazione denominata "Crystal Tower" . Sono 11 i destinatari della ...Un emissario da New York e le tensioni dopo l'omicidio di Franky Boy, "u picciuttieddu che usciva pazzo per i torrettesi". Tra gli arrestati due messaggeri del padrino di Castelvetrano ...Sarebbero tutti componenti della famiglia mafiosa di Torretta, comune in provincia di Palermo, da sempre con solidi legami con la mafia newyorkese. La missione in Sicilia di emissario di Cosa Nostra a ...