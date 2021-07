Bild: la Juve ha rifiutato 100 milioni dal Chelsea per Chiesa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federico Chiesa è uno dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano, dopo l’ottima stagione alla Juventus e il grande Europeo disputato. Per questo motivo, ha attirato l’attenzione di diversi top club. Si era parlato del Bayern Monaco su di lui, anche se non c’era nulla di concreto. L’indiscrezione più forte però arriva dalla Germania. Secondo Christan Falk, figura dispicco della Bild nella sezione sportiva ed esperto di calciomercato, il Chelsea ha chiesto informazioni alla Juventus per Chiesa, partendo da un’offerta di base di 100 milioni di euro. Una proposta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federicoè uno dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano, dopo l’ottima stagione allantus e il grande Europeo disputato. Per questo motivo, ha attirato l’attenzione di diversi top club. Si era parlato del Bayern Monaco su di lui, anche se non c’era nulla di concreto. L’indiscrezione più forte però arriva dalla Germania. Secondo Christan Falk, figura dispicco dellanella sezione sportiva ed esperto di calciomercato, ilha chiesto informazioni allantus per, partendo da un’offerta di base di 100di euro. Una proposta ...

Ultime Notizie dalla rete : Bild Juve Calciomercato Juventus/ Giorni decisivi per Manuel Locatelli dal Sassuolo ... di cui ha parlato il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ai microfoni della Bild: 'Lo ... Ma so che il prezzo della Juve è molto, molto alto?' Il cartellino di Chiesa, che si aggirava già ...

Tutti pazzi per Chiesa. Nagelsmann: 'Mi piace ma quanto costa...' La Juve se lo coccola, l'Italia se lo gode. Al talento Azzurro però cominciano a interessarsi ... 'Chiesa è molto bravo e mi piace - spiega apertamente Nagelsmann alla Bild - ma è anche molto costoso. ...

Dalla Germania: "Il Chelsea ha chiesto Chiesa alla Juventus, offerta di base 100 mln: no dei bianconeri" Tutto Juve Calciomercato Juventus: no ai 100 milioni del Chelsea per Chiesa Altra maxi offerta rifiutata dalla Juventus per Federico Chiesa: dalla Germania riportano di un no da 100 milioni di euro La Juventus si gode i suoi azzurri campioni d’Europa: elogi per Giorgio Chiell ...

Chiesa via della Juve? I bianconeri rifiutano 100 milioni dal Chelsea La Juve ha detto no a 100 milioni che il Chelsea avrebbe proposto per prendere Federico Chiesa. Il bianconero è incedibile Le prestazioni da urlo di Chiesa con la maglia dell’Italia agli Europei hanno ...

