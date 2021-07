Biden vuol leggere i whatsapp degli americani (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dalla comunicazione social a quella privata, avanzano forme di repressione della libertà di espressione mai nemmeno ipotizzate, in passato, nelle democrazie occidentali. In cui la libertà di pensiero e di parola rappresenta un valore incomprimibile, da cui discendono la maggior parte delle nostre libertà tutelate. In America, la libertà di espressione è protetta sin dal primo Emendamento della Costituzione. Nemmeno la coppia (ex) reale Harry e Meghan è riuscita, con le sue esternazioni pubbliche sull’inutilità di questo arcaico “privilegio”, a scalfirne l’importanza agli occhi degli americani. Tuttavia anche nella società considerata modello universale di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dalla comunicazione social a quella privata, avanzano forme di repressione della libertà di espressione mai nemmeno ipotizzate, in passato, nelle democrazie occidentali. In cui la libertà di pensiero e di parola rappresenta un valore incomprimibile, da cui discendono la maggior parte delle nostre libertà tutelate. In America, la libertà di espressione è protetta sin dal primo Emendamento della Costituzione. Nemmeno la coppia (ex) reale Harry e Meghan è riuscita, con le sue esternazioni pubbliche sull’inutilità di questo arcaico “privilegio”, a scalfirne l’importanza agli occhi. Tuttavia anche nella società considerata modello universale di ...

Biden vuol leggere i whatsapp degli americani - Seconda parte Questo il parere che abbiamo raccolto da un ordinario dell'Università La Sapienza di Roma, che sotto anonimato ci aveva già segnalato, alcuni mesi fa, una serie di potenziali rischi relativi agli ...

Biden vuol leggere i whatsapp degli americani Dalla comunicazione social a quella privata, avanzano forme di repressione della libertà di espressione mai nemmeno ipotizzate, in passato, nelle democrazie occidentali. In cui la libertà di pensiero ...

