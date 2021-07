Bernardeschi si sposa, all'uscita dalla chiesa parte il coro 'Siamo campioni d'Europa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federico Bernardeschi si e' sposato con Veronica Ciardi (ex Grande Fratello) nella sua Carrara. Al duomo il sacerdote e' rigorosamente juventino e dopo la funzione, per il ricevimento tutti allo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federicosi e'to con Veronica Ciardi (ex Grande Fratello) nella sua Carrara. Al duomo il sacerdote e' rigorosamente juventino e dopo la funzione, per il ricevimento tutti allo ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - SkySport : Bernardeschi sposa Veronica Ciardi: nozze da campioni d'Europa! FOTO #SkySport #Bernardeschi - Corriere : Federico Bernardeschi ha sposato a Carrara Veronica Ciardi - mar_borre : RT @BABY45PINK: NOTIZIA SHOCK MARCO VERRATTI SI SPOSA VERAMENTE ICONICI FINO ALLA FINE #Bernardeschi - NacciChiara : RT @yleniaindenial: La sposa in giro per Carrara perché Bernardeschi è in ritardo poi quando arriva si presenta con macchina tamarra, magli… -