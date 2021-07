Bergamo | riaperta la biglietteria alla stazione ferroviaria

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Trenord riapre ladi: da oggi, mercoledì 14 luglio, i titoli di viaggio sono nuovamente acquistabili allo sportello situato nella. La riattivazione del servizio arientra in un piano avviato da Trenord che ha previsto la ristrutturazione e il rilancio di punti vendita precedentemente gestiti da Trenitalia situati in snodi strategici per il servizio ferroviario lombardo – Milano Lambrate, Lodi, Monza, Grate, Voghera, Como San Giovanni – e l’apertura di una nuovanelladi Milano ...