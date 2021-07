Benzina a prezzo ultrascontato ma evadendo l’Iva. Coinvolta società napoletana, sequestrati 26 mln di euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non versavano le imposte e così riuscivano a vendere carburanti su tutto il territorio nazionale a prezzi addirittura inferiori a quelli di costo: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che oggi ha sequestrato beni per circa 26 milioni di euro. Si tratta delle disponibilità finanziarie di società con sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli, di quelle dei loro amministratori, legali e di fatto, questi ultimi accusati di una maxi evasione fiscale.Le attività investigative hanno consentito di individuare numerose “società cartiere” e i loro effettivi gestori che spesso, è emerso, si sono rivelati dei prestanome. I finanzieri ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non versavano le imposte e così riuscivano a vendere carburanti su tutto il territorio nazionale a prezzi addirittura inferiori a quelli di costo: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che oggi ha sequestrato beni per circa 26 milioni di. Si tratta delle disponibilità finanziarie dicon sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli, di quelle dei loro amministratori, legali e di fatto, questi ultimi accusati di una maxi evasione fiscale.Le attività investigative hanno consentito di individuare numerose “cartiere” e i loro effettivi gestori che spesso, è emerso, si sono rivelati dei prestanome. I finanzieri ...

