Belén Rodríguez | sua figlia Luna Mari in terapia intensiva | ecco cosa è successo

La figlia di Belen Rodriguez è stata ricoverata in terapia intensiva: ecco quali sono le condizioni della piccola Luna Marì. Luna Mari, la figlia di Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese, è stata ricoverata in terapia intensiva a poche ore dalla nascita, al fine di essere monitorata, spaventando profondamente i due neo-genitori. La piccola è nata con parto naturale, senza alcuna complicazione, nel corso della notte tra domenica e lunedì.

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodríguez Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva/ 'Dopo il parto...' La piccola Luna Marì , figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese , è nata nella notte del 12 luglio, con un peso di 2,9 chili. Poco dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra alla finale ...

Belen, attimi di paura per la figlia piccola Luna Mari: ricoverata in terapia intensiva, poi il ritorno a casa Attimi di paura per la piccola Luna Mari, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese . Per fortuna ora la bambina sembra stare bene. La notizia è stata riportata da Il Mattino di Padova, città ...

La piccola Luna Marì , figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese , è nata nella notte del 12 luglio, con un peso di 2,9 chili. Poco dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra alla finale ...