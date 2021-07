Belèn Rodriguez ritorna a casa: il primo incontro tra Santiago e Luna Marì (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, Belèn Rodriguez ha mostrato il ritorno a casa e uno degli incontri pù importanti di Luna Marì Giorni di magia e felicità per Belèn Rodriguez e Antonio Spinalbese. Due giorni fa, i due sono diventati genitori di Luna Marì, nata il 12 luglio alle 2.30 in un nosocomio di Padova. L’annuncio della conduttrice e imprenditrice argentina è avvenuto con una storia su Instagram nella quale ha mostrato il piedino di Luna Marì e ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”. In seguito, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram,ha mostrato il ritorno ae uno degli incontri pù importanti diGiorni di magia e felicità pere Antonio Spinalbese. Due giorni fa, i due sono diventati genitori di, nata il 12 luglio alle 2.30 in un nosocomio di Padova. L’annuncio della conduttrice e imprenditrice argentina è avvenuto con una storia su Instagram nella quale ha mostrato il piedino die ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”. In seguito, ...

Belen torna a casa con Luna: festa di benvenuto e incontro con Santiago La seconda figlia della Rodriguez è nata il 12 luglio 2021 a mezzanotte e quarantasette minuti. Luna Marì alla nascita era lunga 47 centimetri e pesava 2980 grammi. Poi palloncini rosa e bianchi ...

Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva/ 'Dopo il parto...' Piccolo spavento per Belen e Antonino: Luna beleMarì sta bene Per fortuna la ...

Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino La seconda figlia della Rodriguez è nata il 12 luglio 2021 a mezzanotte e quarantasette minuti. Luna Marì alla nascita era lunga 47 centimetri e pesava 2980 grammi.