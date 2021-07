Belen Rodriguez porta a casa la piccola Luna Marì: l’incontro col fratello Santiago De Martino (Video) (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ tornata a casa oggi, dopo i giorni di degenza post parto, la showgirl argentina Belen Rodriguez che alle 00.47 del 12 luglio ha dato alla luce la piccola Luna Marì, sua secondogenita e prima figlia avuta insieme all’attuale compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese. Ad attendere Belen e la piccola Luna Marì a casa, una festa di benvenuto con dolcini, quadretti e vestitini e, soprattutto, ad aspettare mamma e neonata c’era Santiago, primo figlio della Rodriguez nato ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ tornata aoggi, dopo i giorni di degenza post parto, la showgirl argentinache alle 00.47 del 12 luglio ha dato alla luce la, sua secondogenita e prima figlia avuta insieme all’attuale compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese. Ad attenderee la, una festa di benvenuto con dolcini, quadretti e vestitini e, soprattutto, ad aspettare mamma e neonata c’era, primo figlio dellanato ...

