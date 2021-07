Belen Rodriguez | è polemica sul parto | “ascensori ospedale disabilitati al terzo piano fino a nuovo ordine”

Advertising

Novella_2000 : #GiuliaStabile al posto di Belen Rodriguez a Tu si que vales? L’argentina assente alla prima registrazione… - zazoomblog : Tu sì que vales Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez? Ecco cosa vedremo nelle prime puntate - #vales #Giulia… - tempoweb : Alessia Macari è incinta e lancia una bomba su Belen #alessiamacari #oliverkrag #belenrodriguez #iltempoquotidiano… - zazoomblog : Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez alla trasmissione Tu Si Que Vales? - #Giulia #Stabile #posto #Belen - blogtivvu : #BelenRodriguez, è polemica sul parto: “ascensori ospedale disabilitati al terzo piano fino a nuovo ordine” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Grande assente, impegnata con la nascita della figlia Luna Marì. Al suo posto, al momento, potrebbe esserci la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici , Giulia , che è ...Un grosso cambiamento interessarà Tu Si Que Vales, con la presenza di Giulia Stabile e l'assenza della neo mammaCome ogni anno, in piena estate, la macchina degli show di Maria De Filippi si è già messa in moto per la preparazione dei programmi autunnali. In questi giorni sono così iniziate le ...Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, dice Alessia a Chi e le sue parole sembrano una vera frecciatina ...In merito ai nomi invece ha rivelato di non voler copiare nessuno: tutti i nomi che le piacevano sono stati usati da Belen Rodriguez… Se ci penso vorrei un maschietto. Idem Oliver, che vorrebbe ...