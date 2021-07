Belen | polemiche dopo il parto | interviene l’ufficio stampa

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Scoppia la polemica controRodriguezilall’Ospedale di Padova: necessario l’intervento delcontro la showgirl argentina (via screenshot)Da pochi giorniRodriguez ha dato alla luce la piccola Luna Mari, ma il lieto evento lenon smettono di tartassarla. Infatti in molti hanno criticato l’Ospedale di Padova dove risiede. Per preservare la sua privacy, il nosocomio patavino ha chiuso il terzo piano dell’edificio, disabilitando anche gli ascensori. POTREBBE INTERESSARTI ...