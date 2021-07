Basket femminile, European Challenger 2021: l’Italia Under 20 concede il bis e supera anche la Croazia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La nazionale Under 20 di Basket femminile offre un’altra ottima prestazione all’European Challenger in corso di svolgimento in Bulgaria a Sofia. Dopo il successo all’esordio sulle padrone di casa della Bulgaria, le azzurrine si sono ripetute e hanno sconfitto nettamente le pari età della Croazia per 67-51. Un’Italia che ha sofferto solamente ad inizio partita (5-13), chiudendo poi sotto di due punti nella prima frazione. La squadra di coach Stefano Orlando ha poi allungato nel secondo quarto sul +9 (30-21). Al rientro dalla pausa lunga l’Italia ha trovato il break ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) La nazionale20 dioffre un’altra ottima prestazione all’in corso di svolgimento in Bulgaria a Sofia. Dopo il successo all’esordio sulle padrone di casa della Bulgaria, le azzurrine si sono ripetute e hanno sconfitto nettamente le pari età dellaper 67-51. Un’Italia che ha sofferto solamente ad inizio partita (5-13), chiudendo poi sotto di due punti nella prima frazione. La squadra di coach Stefano Orlando ha poi allungato nel secondo quarto sul +9 (30-21). Al rientro dalla pausa lungaha trovato il break ...

Advertising

REYER1872 : ?? L'Umana Reyer ingaggia Michele Dall’Ora come assistant coach! Michele arriva da Scaligera Basket… - infoitsport : Basket femminile, European Challenger U20: debutto vincente per l’Italia - OA_Sport : Basket femminile: per Cecilia Zandalasini è finalmente pronto il tempo del ritorno in WNBA - megabasket : L’Alpo Basket conferma Elisa Mancinelli - tommaty28_ : (l’allenatore di basket) ti ha presentata dicendo che non potevi più stare con la squadra femminile ma dovevi venir… -