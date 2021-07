Basket femminile: Cecilia Zandalasini prossima al ritorno in WNBA con le Minnesota Lynx (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo due stagioni particolarmente sfortunate tra infortuni e limitazioni da Covid-19, per Cecilia Zandalasini appare ormai fatto il ritorno in WNBA con le Minnesota Lynx, con cui ha già giocato nel 2017 e 2018. Ma non avverrà in tempi immediati, anche perché la lega americana femminile si fermerà in agosto. La ragione risiede nelle Olimpiadi, ed è una situazione che si verifica ogni volta che la WNBA e la rassegna a cinque cerchi entrano in potenziale conflitto. Una questione che, dal 2000 (la WNBA ha aperto i battenti nel 1997), si è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo due stagioni particolarmente sfortunate tra infortuni e limitazioni da Covid-19, perappare ormai fatto ilincon le, con cui ha già giocato nel 2017 e 2018. Ma non avverrà in tempi immediati, anche perché la lega americanasi fermerà in agosto. La ragione risiede nelle Olimpiadi, ed è una situazione che si verifica ogni volta che lae la rassegna a cinque cerchi entrano in potenziale conflitto. Una questione che, dal 2000 (laha aperto i battenti nel 1997), si è ...

