Basket: a Las Vegas Stati Uniti vittoriosi con l’Argentina, Australia batte Nigeria (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tornano alla vittoria gli Stati Uniti in quel di Las Vegas. Dopo le due sconfitte con Australia e Nigeria, Gregg Popovich è riuscito a vedere finalmente progressi da parte del suo roster (ancora privo, va detto, di tre uomini alle NBA Finals) con la vittoria sull’Argentina per 108-80. Oltre ai soliti Bradley Beal e Kevin Durant, autori di 15 punti ciascuno, la buona notizia arriva da Zach LaVine, che debutta in quintetto base e ringrazia firmando 13 punti. Proprio Beal indirizza la gara fin da subito, con un 15-4 iniziale che non lascia particolare spazio all’inventiva; a fine primo quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tornano alla vittoria gliin quel di Las. Dopo le due sconfitte con, Gregg Popovich è riuscito a vedere finalmente progressi da parte del suo roster (ancora privo, va detto, di tre uomini alle NBA Finals) con la vittoria sulper 108-80. Oltre ai soliti Bradley Beal e Kevin Durant, autori di 15 punti ciascuno, la buona notizia arriva da Zach LaVine, che debutta in quintetto base e ringrazia firmando 13 punti. Proprio Beal indirizza la gara fin da subito, con un 15-4 iniziale che non lascia particolare spazio all’inventiva; a fine primo quarto ...

