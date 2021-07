Basic ha accettato l' offerta di contratto della Lazio | i biancocelesti possono chiudere presto per lui

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basic accettato

SpazioNapoli

Gli inglesi dopo un momento di titubanza hanno riflettuto e poi. Pipe, che è già nei ... Si lavora anche sudel Bordeaux in attesa che i francesi risolvano i guai finanziari e il ...Semplificano ai loro '' le questioni di dibattito pubblico. Il ministro della Salute, Roberto ...ormai dagli inquirenti vittima di un assassinio ad opera di congiunti per non averun ...Toma Basic sembra ormai essere da depennare dall'elenco degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la mediana. Il centrocampista croato infatti, come ...Calciomercato Lazio, il Bordeaux potrebbe concedere uno sconto per lasciare partire Basic. Lo slovacco Vavro è pronto a tornare ...