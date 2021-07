Baseball, Champions Cup 2021: Bologna a valanga su Rouen, la pioggia ferma Parma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prosegue nel segno della UnipolSai Bologna l’edizione 2021 della Champions Cup di basbeall, con la formazione felsinea capace di sconfiggere anche i francesi del Rouen Huskies per 17-1, aprendo le marcature già nel primo inning di gioco, con ben cinque run. A sbloccare la contesa ci ha pensato infatti il singolo di Osman Marval, seguito dal fuoricampo da due punti di un grande Ernesto Liberatore, capace di spedire la pallina sul lato destro del campo, mentre i francesi hanno messo a segno una corsa rubando una base. Da qui è un monologo bolognese, con il fuoricampo da due punti di Renzo Martini nel secondo inning e le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prosegue nel segno della UnipolSail’edizionedellaCup di basbeall, con la formazione felsinea capace di sconfiggere anche i francesi delHuskies per 17-1, aprendo le marcature già nel primo inning di gioco, con ben cinque run. A sbloccare la contesa ci ha pensato infatti il singolo di Osman Marval, seguito dal fuoricampo da due punti di un grande Ernesto Liberatore, capace di spedire la pallina sul lato destro del campo, mentre i francesi hanno messo a segno una corsa rubando una base. Da qui è un monologo bolognese, con il fuoricampo da due punti di Renzo Martini nel secondo inning e le ...

Baseball: Fortitudo Bologna, esordio vincente in European Champions Cup 2021. Parma perde con Bonn Diverso il destino per Parma , che con due singoli di Ahrens nella prima ripresa e di Lamb - Hunt nella terza finisce rapidamente sotto 0 - 2. Lo 0 - 3 è opera di Lee con home run nella sesta, poi ...

Baseball, European Champions Cup 2021: calendario, programma, orari, tv, streaming OA Sport

