Barone | “Italiano è un emergente con tanto entusiasmo Siamo fiduciosi”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Alla stesura del calendario di Serie A 2021-22 era presente anche il direttore generale della Fiorentina, Joe. Ecco le sue parole a DAZN: “L’ultima con la Juve? Bello, me lo segno sul calendario (ride, ndr). Con la Roma alla prima una partita interessante tra due proprietà americane.. Loro hanno Mourinho, noi abbiamo unconcomemoltosulla nostra squadra. Ringrazio DAZN per l’investimento fatto sul calcio, è un segnale importante”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da ...

... noi abbiamo un tecnico giovane con tanto entusiasmo e un gioco particolare come, siamo molto fiduciosi''. Così il direttore generale della Fiorentina Joe, presente alla cerimonia ...Commenta per primo Joe, dg della Fiorentina , parla a Dazn in occasione della presentazione del calendario della ... loro hanno Mourinho, ma noi abbiamo Vincenzo. E' un allenatore ...I giallorossi hanno Mourinho, noi abbiamo un tecnico giovane con tanto entusiasmo e un gioco particolare come Italiano, siamo molto fiduciosi''. Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ...Presente alla stesura del calendario di Serie A, su DAZN Joe Barone ha commentato così quanto deciso per ... Loro hanno Mourinho, noi abbiamo un emergente con tanto entusiasmo come Italiano, siamo ...