Barbara D’Urso, foto sexy in barca in Costiera Amalfitana. I fan notano un dettaglio: «Perché l’hai fatto?» (Di mercoledì 14 luglio 2021) . La conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in barca in Costiera Amalfitana, in compagnia di alcuni amici tra cui Enzo Miccio. Barbara e il noto wedding planner sono stati avvistati anche nel piccolo borgo marinaro di Cetara. Pochi minuti fa, la conduttrice ha postato una sexy foto in barca. Nell’immagine, Barbara D’Urso indossa un bikini che mette in risalto il décolleté esplosivo, un copricostume calato sulle spalle e degli inusuali “copri-piedi” all’uncinetto. Il volto Mediaset cinguetta: «Il mare è di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) . La conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo qualche giorno di vacanza inin, in compagnia di alcuni amici tra cui Enzo Miccio.e il noto wedding planner sono stati avvistati anche nel piccolo borgo marinaro di Cetara. Pochi minuti fa, la conduttrice ha postato unain. Nell’immagine,indossa un bikini che mette in risalto il décolleté esplosivo, un copricostume calato sulle spalle e degli inusuali “copri-piedi” all’uncinetto. Il volto Mediaset cinguetta: «Il mare è di ...

ClaudeTadolti : @eziamor Sono i #covidioti. Di questa faccenda non hanno capito totalmente nulla fin dall'inizio, a partire dalle d… - edvyildiz : RT @giuilaa3: Chissà se Barbara d’Urso ha già contattato Neslihan per risolvere tutto nelle sedi opportune - giada95058082 : RT @Rickae_22: Dove sta Barbara d'Urso quando c'è da commentare le cose serie tipo il fatto che Bernardeschi è geloso di Sarah Nile. https:… - Alessan47944606 : @sandra33837 @asiasinasce È una foto vecchia di quando era da barbara d'urso.. La foto che ha come blocco del tel - yngbloood : @LIXS0LAR @GVRLALMVGHTY come barbara d’urso e i cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D Urso e la fine di un era Vanity Fair Italia