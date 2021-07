Barbara D’Urso, dopo la chiusura di Domenica Live e Live, conduce La Talpa? L’indiscrezione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Barbara D’Urso ha visto chiudere definitivamente i suoi programmi Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Oggi però – come anticipato da Piersilvio Berlusconi – qualcosa potrebbe cambiare: cosa bolle in pentola? Leggi anche: Barbara D’Urso celebra il matrimonio di due amici: come ha fatto? FOTO Barbara D’Urso torna in TV con La... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha visto chiudere definitivamente i suoi programmi– Non è la. Oggi però – come anticipato da Piersilvio Berlusconi – qualcosa potrebbe cambiare: cosa bolle in pentola? Leggi anche:celebra il matrimonio di due amici: come ha fatto? FOTOtorna in TV con La...

