Bank of America | ricavi del secondo trimestre deludono le attese

(Teleborsa) – Bank of America ha deluso le aspettative del mercato per i risultati nel secondo trimestre dell'anno. I ricavi della banca statunitense sono scesi del 4% a 21,5 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 30 giugno, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 21,9 miliardi di dollari. A pesare sul calo del giro d'affari è stata la diminuzione delle entrate da attività di trading, oltre che i margini ridotti causati da tassi di interesse estremamente bassi. Il margine di interesse è sceso del 6%. L'accantonamento per perdite su crediti è diminuito di 6,7 miliardi di dollari, ...

