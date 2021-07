Ballando con le Stelle 2021, una delle più amate ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia un appello a Milly Carlucci! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Ballando con le Stelle, il popolare show che ad autunno tornerà su Rai 1. Se alla conduzione è stata confermata Milly Carlucci, il cast sta ancora prendendo forma. L’unico nome per ora confermato é quello di Morgan, il noto cantante spesso al centro delle polemiche. Nei giorni scorsi erano uscite diverse indiscrezioni su papabili nomi che potrebbero scendere in pista nel bramato talent. Tra i tanti, si è fatto il nome di Samantha De Grenet, reduce della recente esperienza nella casa più spiata d’Italia, e di un grande campione che sicuramente darebbe prestigio allo show: Francesco ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mancano ancora diversi mesi al ritorno dicon le, il popolare show che ad autunno tornerà su Rai 1. Se alla conduzione è stata confermataCarlucci, il cast sta ancora prendendo forma. L’unico nome per ora confermato é quello di Morgan, il noto cantante spesso al centropolemiche. Nei giorni scorsi erano uscite diverse indiscrezioni su papabili nomi che potrebbero scendere in pista nel bramato talent. Tra i tanti, si è fatto il nome di Samantha De Grenet, reduce della recente esperienza nella casa più spiata d’Italia, e di un grande campione che sicuramente darebbe prestigio allo show: Francesco ...

Advertising

SilviettaF_ : RT @bynight77: Il 15 luglio voglio vedervi saltare con la nuova hit di @MteresaRuta 'MI SVEGLIO BALLANDO' are you ready? #ruters #mtr #mtrv… - casino90210 : RT @RutaAllTheWay: il 15 luglio esce MI SVEGLIO BALLANDO ?? tutti pronti a ballare con @MteresaRuta ?? #ruters #misveglioballando https://t… - casino90210 : RT @SilviettaF_: Eccolo finalmente !!! Il 15 luglio esce “mi sveglio ballando” grande Maria Teresa sarà magnifico siamo prontissimi a balla… - casino90210 : RT @bynight77: Il 15 luglio voglio vedervi saltare con la nuova hit di @MteresaRuta 'MI SVEGLIO BALLANDO' are you ready? #ruters #mtr #mtrv… - Smiltzo : @borghi_claudio Pensa un po' puccettone i vaccinati con due dosi la malattia se la fanno cantando e ballando, i non… -