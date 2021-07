Autista muore schiacciato da un carro attrezzi nel Milanese (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un uomo di 68 anni residente nel Sud Milano è morto schiacciato tra il pianale del suo carro attrezzi e un furgone che stava ritirando da un'officina di Peschiera Borromeo, in frazione Bellaria, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un uomo di 68 anni residente nel Sud Milano è mortotra il pianale del suoe un furgone che stava ritirando da un'officina di Peschiera Borromeo, in frazione Bellaria, dopo ...

Scontro tra due camion e un'auto sulla A21: muore autista di 48 anni I due mezzi pesanti si sono tamponati tra loro, coinvolgendo anche un'automobile

Peschiera Borromeo, incidente sul lavoro: autista 68enne muore schiacciato dal carro attrezzi Il conducente era intervenuto per rimuovere un furgone in panne: lo stava caricando sul suo mezzo quando il pianale ha avuto un guasto. Inutili i soccorsi. Le indagini affidate alla polizia locale ...

