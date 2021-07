Autista muore schiacciato da un carro attrezzi nel Milanese

Advertising

Un uomo di 68 anni residente nel Sud Milano è morto schiacciato tra il pianale del suo carro attrezzi e un furgone che stava ritirando da un'officina di Peschiera Borromeo, in frazione Bellaria, dopo ...Stava caricando un furgone quando il carro attrezzi ha avuto un guasto: è rimasto schiacciato dal pianale. Infortunio mortale mercoledì pomeriggio a Peschiera Borromeo , alle porte di Milano. La ...Un uomo di 68 anni residente nel Sud Milano è morto schiacciato tra il pianale del suo carro attrezzi e un furgone che stava ritirando da un'officina di Peschiera Borromeo, in frazione Bellaria, dopo ...Il conducente era intervenuto per rimuovere un furgone in panne: lo stava caricando sul suo mezzo quando il pianale ha avuto un guasto. Inutili i soccorsi. Le indagini affidate alla polizia locale ...