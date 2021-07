Atterraggio d’emergenza a Malpensa per un aereo Boeing 777 a causa della grandine (Di mercoledì 14 luglio 2021) aereo di Emirates diretto a New York a causa di una tempesta di grandine è stato costretto a un Atterraggio di emergenza subito dopo il decollo dall’aeroporto di Milano Malpensa. un Boeing 777-300ER della compagnia Emirates lo scorso pomeriggio alle ore 16.22 è stato costretto ad effettuare un Atterraggio d’emergenza. L’aereo doveva arrivare a New York, ma ha dovuto fermarsi sulla pista di Malpensa a causa del cattivo tempo. Infatti secondo la ricostruzione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021)di Emirates diretto a New York adi una tempesta diè stato costretto a undi emergenza subito dopo il decollo dall’aeroporto di Milano. un777-300ERcompagnia Emirates lo scorso pomeriggio alle ore 16.22 è stato costretto ad effettuare un. L’doveva arrivare a New York, ma ha dovuto fermarsi sulla pista didel cattivo tempo. Infatti secondo la ricostruzione ...

