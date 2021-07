Atlus rivela dei progetti su Persona per il 25° anniversario

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Questo settembre segna il 25°della serie di JRPG, enon può essere accusata di non aver celebrato adeguatamente l’evento. Lo sviluppatore ha annunciato settelegati a, il primo dei quali saràto a settembre. Questo settetto di annunci si estende fino all'”autunno 2022?, secondo il sito web del 25°di, quindi preparatevi a una lunga attesa. Cinquesono elencati solo come “in arrivo”. Non è chiaro se questi nuovidi ...

Persona 6 confermato!vuole superare il capolavoro ... Ieri, Atlus ha rivelato un sito Web di Persona aggiornato che suggerisce molti progetti relativi al franchise. Sembra che uno di questi sia un Persona 6 ora confermato, un titolo che per l'azienda dov ...Le parole del director Naoto Hiraoka lasciano intendere che il sesto capitolo della serie sia in sviluppo e sarà un progetto molto ambizioso.