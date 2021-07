Atari computer torna a produrre videogames di alta fascia e non solo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Atari computer torna a piè pari nel mondo dei videogame, e lo fa attraverso una nuova console. Già, proprio così, perchè la mitica azienda di videogiochi, che ha spopolato sul mercato agli albori, precisamente negli anni ’70, ’80 e ’90, ha rilasciato l’Atari VCS, una sorta di ibrida fra un mini personal computer desktop, e appunto una console, in questo caso, l’Atari 2600, stazione di gioco che ha venduto milioni di copie prima dell’avvento del Nintendo Nes, della Playstation e via discorrendo. Atari VCS, nuova console in arrivo (Foto Wired)L’annuncio della VCS è stato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)a piè pari nel mondo dei videogame, e lo fa attraverso una nuova console. Già, proprio così, perchè la mitica azienda di videogiochi, che ha spopolato sul mercato agli albori, precisamente negli anni ’70, ’80 e ’90, ha rilasciato l’VCS, una sorta di ibrida fra un mini personaldesktop, e appunto una console, in questo caso, l’2600, stazione di gioco che ha venduto milioni di copie prima dell’avvento del Nintendo Nes, della Playstation e via discorrendo.VCS, nuova console in arrivo (Foto Wired)L’annuncio della VCS è stato ...

