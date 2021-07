Advertising

MR_RO_BO_T : RT @GianniButtice: iTs a FARmErS LeaGuE #EURO2020 goals (exc shootouts) ???? 12 Juve: Ron,Morata,Chiesa,Ramsey,Bonucci ???? 8 Inter: Lukaku,… - Dalla_SerieA : Miranchuk: 'Atalanta, voglio diventare decisivo' - - sportli26181512 : Atalanta, Miranchuk: 'Obiettivo? Voglio giocare di più': L'attaccante russo: 'Ma ho tanto lavoro da fare. Tifosi? C… - mohamadarifaziz : RT @GianniButtice: iTs a FARmErS LeaGuE #EURO2020 goals (exc shootouts) ???? 12 Juve: Ron,Morata,Chiesa,Ramsey,Bonucci ???? 8 Inter: Lukaku,… - tcm24com : Atalanta, Miranchuk: 'Nella prossima stagione vorrei giocare di più' #miranchuk -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Miranchuk

BERGAMO - Aleksey, attaccante dell', ha parlato ai canali nerazzurri dopo il suo ritorno a Zingonia: " Penso che la cosa più bella che possa succedere, lo spero, sia il ritorno dei nostri tifosi, ...... a 33 anni e mezzo , è ad un bivio: l'si è adattata a fare a meno del suo talento, scoprendo le qualità di Ruslan Malinovskyi, dalle retrovie della panchina scalpita Aleksey, più ...Aleksey Miranchuk, trequartista dell'Atalanta, in una recente intervista ha evidenziato come non veda l'ora di iniziare la prossima stagione di Serie A ...Quando giocheremo di potrà vedere la differenza tra ciò che era prima e ciò che sarà". Parola di Aleksey Miranchuk, ai canali ufficiali dell'Atalanta, reduce dal breve Europeo con la sua Russia: "Cosa ...