Asse Barcellona-Madrid: possibile scambio tra Griezmann e Saul (Di mercoledì 14 luglio 2021) Antoine Griezmann e Saul Niguez potrebbero cambiare maglia, l’uno dal Barcellona all’Atletico Madrid, l’altro verso il percorso inverso. L’idea è nata tra le dirigenze spagnole negli ultimi tempi, considerando i problemi di ambientamento del francese e la volontà di tentare un’esperienza nuova per lo spagnolo. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, la trattativa tra Barcellona e Atletico sarebbe ben avviata e comporterebbe uno scambio con conguaglio in favore dei catalani, il quale corrisponderebbe a 15 milioni di euro. Trattativa favorevole probabilmente ai blaugrana, non da un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) AntoineNiguez potrebbero cambiare maglia, l’uno dalall’Atletico, l’altro verso il percorso inverso. L’idea è nata tra le dirigenze spagnole negli ultimi tempi, considerando i problemi di ambientamento del francese e la volontà di tentare un’esperienza nuova per lo spagnolo. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, la trattativa trae Atletico sarebbe ben avviata e comporterebbe unocon conguaglio in favore dei catalani, il quale corrisponderebbe a 15 milioni di euro. Trattativa favorevole probabilmente ai blaugrana, non da un ...

Asse Barcellona-Madrid: possibile scambio tra Griezmann e Saul Niguez Sportface.it Asse Barcellona-Madrid: possibile scambio tra Griezmann e Saul Antoine Griezmann e Saul Niguez potrebbero cambiare maglia, l’uno dal Barcellona all’Atletico Madrid, l’altro verso il percorso inverso. L’idea è nata tra le dirigenze spagnole negli ultimi tempi, ...

Barcellona, asse aperto per lo scambio Griezmann-Saúl Non è un mistero che nell'ultimo periodo, il nome dell'attaccante francese del Barcellona Antoine Griezmann, venga accostato con insistenza vicino a quello della sua ex squadra, l'Atletico Madrid.

