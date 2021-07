Ass Sport Borriello | arriva la risposta sulla possibile sfida in nome di Maradona | C' è disponibilità

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ciro, l'Assessore allodel Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la possibilità di far giocare un match tra l'Italia e l'Argentina in onore di. Ecco le sue parole: “Lo “Stadio” è della città, c’è massimaad ospitare l’incontro tra la Nazionale Campione d’Europa e l’Argentina neldel più grande calciatore della storia. Sarà un evento straordinario”

