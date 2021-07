Ass. Sport Borriello, arriva la risposta sulla possibile sfida in nome di Maradona: "C'è disponibilità". La FIFA da l'ok (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ciro Borriello, l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la possibilità di far giocare un match tra l'Italia e l'Argentina in onore di Maradona. Ecco le sue parole: “Lo “Stadio Maradona” è della città, c’è massima disponibilità ad ospitare l’incontro tra la Nazionale Campione d’Europa e l’Argentina nel nome del più grande calciatore della storia. Sarà un evento straordinario” arrivato anche l'ok della FIFA Il match si giocherà e c'è anche l'ok della FIFA. La ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ciro, l'Assessore allodel Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la possibilità di far giocare un match tra l'Italia e l'Argentina in onore di. Ecco le sue parole: “Lo “Stadio” è della città, c’è massimaad ospitare l’incontro tra la Nazionale Campione d’Europa e l’Argentina neldel più grande calciatore della storia. Sarà un evento straordinario”to anche l'ok dellaIl match si giocherà e c'è anche l'ok della. La ...

