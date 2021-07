Ashley Graham di nuovo incinta, la foto del pancione su Instagram (Di mercoledì 14 luglio 2021) Uno scatto bellissimo, di profilo, con la pancia già evidente e sullo sfondo la campagna: così Ashley Graham ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Lo ha fatto pubblicando lo scatto su Instagram per condividere la bella notizia con i suoi tanti follower (ammontano a oltre 13 milioni), la foto è stata realizzata dal marito Justin Ervin ed è accompagnata da un pensiero profondo e da cui traspare l’emozione di questo momento speciale. La modella, infatti, a corredo della foto ha scritto: “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie – si legge ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Uno scatto bellissimo, di profilo, con la pancia già evidente e sullo sfondo la campagna: cosìha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Lo ha fatto pubblicando lo scatto super condividere la bella notizia con i suoi tanti follower (ammontano a oltre 13 milioni), laè stata realizzata dal marito Justin Ervin ed è accompagnata da un pensiero profondo e da cui traspare l’emozione di questo momento speciale. La modella, infatti, a corredo dellaha scritto: “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie – si legge ...

