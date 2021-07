Ascolti tv 13 luglio 2021 | la replica di Carramba! vince su Battiti Live Sprofonda Canale5

(Di mercoledì 14 luglio 2021)tv: Rai1 punta sulla riproposizione dello show di Raffaella Carrà LadiChe sorpresa su Rai1 ha registrato il 12,84% di share media con 2,242 milioni di telespettatori. Il 5, giorno della scomparsa di Raffaella Carrà la riproposizione di una puntata del 2000 dello show aveva raccolto il 13,78% e 2,5 milioni. Seconda posizione per il programma musicalesu Italia1 all’11,91% e 1,790 milioni di contatti, terza per la serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore suha fatto l’8,08% e 1,283 milioni d’italiani collegati. Sette ...

Carràmba che sorpresa! su Rai 1 contro Mr Wrong Lezioni d'amore su Canale 5 e Battiti Live su Italia 1. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre.