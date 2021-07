Artigiani | in arrivo in Campania 4 | 2 milioni di euro per la Cig-Covid Capone Ebac | tempistiche più brevi per l’erogazione dei fondi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) I due decreti con cui i Ministri del Lavoro e dell’Economia assegnano le risorse economiche a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) hanno completato il loro iter. In base alla Legge di stabilità del 2021 (DL 178) che ha stabilito 12 settimane di cassa integrazione da utilizzare entro fine giugno, in aggiunta ai 337,5già assegnati e totalmente spesi a maggio, sono stati attribuiti altri 200. Il Fondo di Solidarietà ha già presentata la rendicontazione e la richiesta al Ministero del Lavoro per circa 76.5dinecessari per pagare le prestazioni di gennaio, febbraio e marzo (per ...

Nuovo importante stanziamento dell'Unione dei Comuni con lo scopo di fronteggiare le ultime conseguenze economiche della crisi ...