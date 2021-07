Arrivano nei cieli le Perseidi, le stelle cadenti dell’estate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Foto: Craig Letourneau PixabayI cieli notturni primaverili ed estivi, finora, ci hanno regalato le stelle cadenti Eta Acquaridi, la cosiddetta luna di fragola e addirittura un’eclissi di superluna: lo spettacolo migliore, però sta per arrivare adesso. Puntuali come ogni anno stanno arrivando le Perseidi, considerate dalla Nasa il più abbondante e luminoso sciame meteorico dell’anno. Visibili a partire dal 14 luglio, raggiungeranno il loro picco nella prima metà di agosto, precisamente l’11, il 12 e il 13 agosto: sono le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Cosa sono le ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) Foto: Craig Letourneau PixabayInotturni primaverili ed estivi, finora, ci hanno regalato leEta Acquaridi, la cosiddetta luna di fragola e addirittura un’eclissi di superluna: lo spettacolo migliore, però sta per arrivare adesso. Puntuali come ogni anno stanno arrivando le, considerate dalla Nasa il più abbondante e luminoso sciame meteorico dell’anno. Visibili a partire dal 14 luglio, raggiungeranno il loro picco nella prima metà di agosto, precisamente l’11, il 12 e il 13 agosto: sono ledella notte di San Lorenzo. Cosa sono le ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano nei Multinazionali tassate? Molta la strada da fare Questo è solo uno dei problemi che si presenteranno nei prossimi mesi e che dovranno essere risolti ... Scadenze fiscali di giugno, verso il rinvio per gli Isa A giugno arrivano a termine 144 scadenze ...

Green pass obbligatorio in bar e ristoranti? L'apertura di Speranza: sette giorni per decidere ... 'La situazione va valutata nel complesso e verranno avviati approfondimenti già nei prossimi ... A preoccupare Speranza sono i dati che arrivano dal Regno Unito dove nell'ultima settimana le ...

Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: arrivano Mercuri e Gavazzi Corriere dello Sport Arrivano nei cieli le Perseidi, le stelle cadenti dell'estate Già visibili dal 14 luglio, lo sciame di meteoriti più bello e luminoso dell’anno raggiungerà il suo picco dopo la notte di San Lorenzo ...

I monopattini LINK sono arrivati a Nettuno A Nettuno arrivano 50 monopattini LINK in sharing: continua l’espansione della tech company americana Superpedestrian lungo il litorale laziale LINK – azienda di monopattini elettrici in sharing proge ...

