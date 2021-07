Arriva l’ok della Fifa: Argentina e Italia giocheranno a Napoli la Coppa Maradona (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tnt Sports Argentina conferma l’indiscrezione dei giorni scorsi: Italia e Argentina giocheranno a Napoli la Coppa Diego Armando Maradona. La Fifa lo avrebbe confermato all’Afa. HABEMUS PARTIDO, SEÑORAS Y SEÑORES La Fifa le confirmó a la AFA que Argentina e Italia jugarán en Nápoles en diciembre o enero por la COPA DIEGO Maradona. Me volví loco. ¿Quién lo gana? pic.twitter.com/VU0OOHkuXv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 13, 2021 A scriverne era stato, nei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tnt Sportsconferma l’indiscrezione dei giorni scorsi:laDiego Armando. Lalo avrebbe confermato all’Afa. HABEMUS PARTIDO, SEÑORAS Y SEÑORES Lale confirmó a la AFA quejugarán en Nápoles en diciembre o enero por la COPA DIEGO. Me volví loco. ¿Quién lo gana? pic.twitter.com/VU0OOHkuXv — TNT Sports(@TNTSportsAR) July 13, 2021 A scriverne era stato, nei ...

Advertising

primocanale : Savona, arriva l'ok per aprire due nuovi hub vaccinali privati: ad Alassio e Cairo Montenotte - infoitinterno : Covid-19. Arriva l'ok per la distribuzione dell’anticorpo monoclonale di GlaxoSmithKline - salv12342 : @Bett_Calcaterra non portare il fiasco in trasmissione, il #Milan lo critichiamo noi milanisti. Spesi 29mln per Tom… - lucafrusone : Un'ottima notizia arriva da Bruxelles: l'#Ecofin ha approvato il nostro #PNRR. Con il pre-finanziamento arriveranno… - infoiteconomia : Nuovi incentivi auto, arriva l'ok della commissione Bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’ok Aon-Willis Towers Watson, arriva l'ok dell'Unione Europea Insurance Trade