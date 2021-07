Arquata Scrivia | uomo tenta suicidio | carabiniere lo salva ma resta ferito alla mano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Undale viene. Tutto è avvenuto ad, in provincia di Alessandria . A raccontare la storia è Il Piccolo.net.. L'intervento dei carabinieri 'La notte scorsa - si legge - unche aveva limitazionilibertà personale per precedenti episodi di aggressività nei ...

Un carabiniere salva uomo dal suicidio e viene ferito. Tutto è avvenuto ad, in provincia di Alessandria . A raccontare la storia è Il Piccolo.net., uomo tenta suicidio. L'intervento dei carabinieri 'La notte scorsa - si legge - un uomo che ...- È rimasto ferito al polso della mano sinistra un brigadiere dei Carabinieri in servizio all'aliquota radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, intervenuto ieri sera ad...Un carabiniere salva uomo dal suicidio e viene ferito. Tutto è avvenuto ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. A raccontare la storia è Il Piccolo.net. Arquata Scrivia, uomo tenta suicidio.Un fine settimana all’insegna delle stelle e della fotografia a Gavi. Sabato 17 luglio, gli Amici del Forte e di Gavi, organizzano presso il santuario di Nostra Signora della Guardia la serata dal tit ...