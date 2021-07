Approvata legge DE.CO, Abbate: “Valorizzare e promuovere eccellenze campane” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Consiglio Regionale ha approvato il rendiconto 2020 e le proposte di legge “Registro regionale prodotti DE.CO” e il “Riconoscimento Circoli Nautici”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino Abbate. “Nel corso della seduta del Consiglio – spiega Abbate – è emerso un avanzo di amministrazione di 21.498.970,49 di euro. Notizia che rimarca la buona amministrazione del Consiglio regionale che consente di ottenere un ingente risparmio di risorse pubbliche”. Ottima anche l’approvazione della proposta di legge “Istituzione e disciplina del registro regionale dei Comuni con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Consiglio Regionale ha approvato il rendiconto 2020 e le proposte di“Registro regionale prodotti DE.CO” e il “Riconoscimento Circoli Nautici”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino. “Nel corso della seduta del Consiglio – spiega– è emerso un avanzo di amministrazione di 21.498.970,49 di euro. Notizia che rimarca la buona amministrazione del Consiglio regionale che consente di ottenere un ingente risparmio di risorse pubbliche”. Ottima anche l’approvazione della proposta di“Istituzione e disciplina del registro regionale dei Comuni con ...

