Aperitivo a Jesi per Mancini, selfie con tifosi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aperitivo nel centro storico di Jesi per Roberto Mancini. Per il ct della Nazionale applausi, autografi e tanti selfie. Circondato dall'affetto dei suoi concittadini, il tecnico campione d'Europa, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021)nel centro storico diper Roberto. Per il ct della Nazionale applausi, autografi e tanti. Circondato dall'affetto dei suoi concittadini, il tecnico campione d'Europa, ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Aperitivo a Jesi per Mancini: applausi, foto, autografi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Aperitivo a Jesi per Mancini: applausi, foto, autografi - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Aperitivo a Jesi per Mancini: applausi, foto, autografi - napolimagazine : NAZIONALE - Aperitivo a Jesi per Mancini: applausi, foto, autografi - apetrazzuolo : NAZIONALE - Aperitivo a Jesi per Mancini: applausi, foto, autografi -