Anziana rischia di cadere da balcone soccorsa da poliziotti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quattro poliziotti hanno soccorso a Messina una persona Anziana in stato confusionale che arrampicatasi maldestramente alla ringhiera del balcone di casa rischiava di precipitare al suolo. Sul posto su segnalazione della Sala Operativa sono intervenute due volanti. Mentre gli operatori tranquillizzavano la donna uno di loro arrampicandosi l'ha raggiunta prestandole soccorso. Il Questore di Messina Gennaro Capoluongo ha voluto incontrarli per congratularsi personalmente con loro. Nell'occasione ha fatto visita alla Squadra Volanti diretta dal Dirigente Giovanni Puglionisi e dalla sua Vice il Stefania Monto' ringraziandoli ...

