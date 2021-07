Antonella Fiordelisi insultata dalla Gregoraci? La verità

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 14 luglio 2021), ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed influencer, ha raccontato il motivo che l’ha portata ad avere una lite con la showgirl Elisabetta. La causa scatenante sarebbe da ricondurre a Flavio Briatore, che avrebbe lasciato qualche like di troppo allasu Instagram. Durante le registrazioni di Battiti Live, l’evento musicale che si è tenuto in Puglia durante l’ultima settimana di giugno e dove ElisabettaArticolo completo: dal blog SoloDonna