Antonella Fiordelisi confessa | “Ecco perché Elisabetta Gregoraci mi ha offesa”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Due mesi fain una serie di storie ha raccontato di essere stata insultata e diffamata da. L’ex di Francesco Chiofalo ha addirittura parlato di violenza. “Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro.su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”. Oggi al Corriere del Mezzogiorno la ragazza ha spiegatola Greg l’avrebbe: “A me è successo di ...