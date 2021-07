Anm | corto circuito durante le prove per il nuovo treno della Linea 1 L’azienda | Tutto sotto controllo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Problema tecnico, ieri sera intorno alle 23,i test a Napoli per la messa in esercizio del primodi fornitura Caf per la1 di Anm. Un sovraccarico correlato a unsul, spiega la stessa Azienda municipale di trasporti, ha creato dei forti surriscaldamenti e fumi tra il convoglio e laaereagalleria. “Il sistema antincendio a veli di acqua e la ventilazione sono entrati in funzione regolarmente e all’arrivo dei vigili del fuoco, comunque allertati dalla centrale operativa di, era ...

Ne dà notizia in un comunicato: 'Un sovraccarico correlato a uncircuito sul treno ha creato dei forti surriscaldamenti e fumi tra il treno e la linea aerea della galleria. Il sistema ...Può la magistratura esservi sottoposta? O, come dice il capo dell', Santalucia, è pericoloso? "... L'anno carcerario è piùdi quello scolastico. Ogni anno vengono scalati tre mesi. A metà il ...Problema tecnico, ieri sera intorno alle 23, durante i test a Napoli per la messa in esercizio del primo treno di fornitura Caf per la Linea 1 di Anm. Un sovraccarico correlato a un corto circuito sul ...Ieri sera la metropolitana di Napoli ha chiuso in anticipo per le prove di circolazione dei nuovi treni per la Linea 1 arrivati dalla Spagna. Come già riportato qualche settimana fa, questi convogli ...