Angelina Jolie e Brad Pitt, anche il vino li divide: quanti soldi perdono (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coppia Jolie Pitt non funziona più neanche business partner: Jolie vuole liberarsi della loro società che produce anche vini Che non andasse tutto bene lo avevamo sospettato ma adesso la richiesta del legale di Jolie di poter vendere la quota della società in cui lei e l’ex marito hanno quote chiarisce che la situazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coppianon funziona più nebusiness partner:vuole liberarsi della loro società che producevini Che non andasse tutto bene lo avevamo sospettato ma adesso la richiesta del legale didi poter vendere la quota della società in cui lei e l’ex marito hanno quote chiarisce che la situazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie Angelina Jolie e The Weeknd ancora insieme, i due paparazzati ad un concerto Cosa sta succedendo tra Angelina Jolie e The Weeknd ? L'attrice, 46 anni, e il cantante, 31, sono stati avvistati ancora insieme, questa volta ad un concerto. Si tratta del terzo incontro in meno di un mese. Angelina Jolie e ...

