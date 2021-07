Andres Velencoso di Élite è stato fidanzato con una famosa popstar ed un’attrice de La Casa di Carta

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è una delle new entry della quarta stagione didove interpreta il ricco e facoltoso (nonché poco di buono) Armando. L’uomo – che nella serie Netflix intraprende una relazione a pagamento con la studentessa Mencia – nella vita reale ha avuto due ex fidanzate famose. La prima è senza dubbio Kylie Minogue, con cui l’attore èper cinque anni fino al 2013, quando i troppi impegni dei due li hanno portati alla rottura definitiva. A parlare fu Vanity Fair: “Troppi impegni. Troppe pressioni. A rimetterci, alla fine, è spesso l’amore. Come quello tra Kylie Minogue e...