Andrea Zenga Rosalinda | vacanza d’amore in Sicilia VIDEO

Leggi su tenacemente

(Di mercoledì 14 luglio 2021): il figlio dell’ex portiere Walter e la sua fidanzata in partenza per Catania. L’attrice messinese pronta per far conoscere al fidanzato i luoghi più belli della sua regione. Alla coppia non sono mancati i bagagli visto che uno solo pesava ben 35 kg! Guarda ie la prima foto della L'articolo proviene da TenaceMente.com.