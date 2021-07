Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò svelano cosa succede sotto le lenzuola: le confessioni intime (Di mercoledì 14 luglio 2021) La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata durante le ultime settimane del GF Vip 5. I due ragazzi ormai stanno insieme da 5 mesi e il loro rapporto va avanti a gonfie vele. A quanto pare tutto procede al meglio anche sotto le lenzuola. A raccontarlo sono stati i diretti interessati, che sull’ultimo numero di Chi (da oggi in edicola) hanno fatto delle confessioni intime. L’attrice delle fiction Ares ha detto che dopo ogni rapporto ama fare le coccole per ore al suo Andrea Zenga, che invece ha sempre bisogno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 luglio 2021) La storia traè nata durante le ultime settimane del GF Vip 5. I due ragazzi ormai stanno insieme da 5 mesi e il loro rapporto va avanti a gonfie vele. A quanto pare tutto procede al meglio anchele. A raccontarlo sono stati i diretti interessati, che sull’ultimo numero di Chi (da oggi in edicola) hanno fatto delle. L’attrice delle fiction Ares ha detto che dopo ogni rapporto ama fare le coccole per ore al suo, che invece ha sempre bisogno ...

