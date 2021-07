Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: innamorati e passionali (Di mercoledì 14 luglio 2021) La bellissima storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua a gonfie vele. Gli Zengavò (soprannome che i fan hanno dato alla coppia), usciti dalla Casa del GF VIP, si sono vissuti a pieno. La loro love story con il passare del tempo si è solidificata, al contrario di come potessero ipotizzare i più scettici. In un’intervista rilasciata poco tempo fa, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, gli Zengavò ha fatto un bilancio di questi primi mesi d’amore trascorsi insieme, rivelando che la passione tra loro è alle stelle. Passione travolgente tra: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 luglio 2021) La bellissima storia d’amore tracontinua a gonfie vele. Glivò (soprannome che i fan hanno dato alla coppia), usciti dalla Casa del GF VIP, si sono vissuti a pieno. La loro love story con il passare del tempo si è solidificata, al contrario di come potessero ipotizzare i più scettici. In un’intervista rilasciata poco tempo fa, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, glivò ha fatto un bilancio di questi primi mesi d’amore trascorsi insieme, rivelando che la passione tra loro è alle stelle. Passione travolgente tra: ...

Advertising

Games18Video : Andrea Zenga per me vota Lega o Fratelli d'Italia - GiornoeNotteNew : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la foto del loro bacio sulle note della canzone ‘Io che amo solo te’ – Fai Inform… - andreastoolbox : La passione di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: Abbiamo consumato ogni centimetro di casa - AntonellaCalie2 : @Mery_07_03 @Parpiglia @chimagazine @14Cannavo @andrea_zenga Quelle del giornalista @vapalm sono sempre bell bell'i… - annafiorello85 : SPLENDI Rosi.. sei abbagliante.. sei raggiante.. per questo chi non può raggiungerti.. cerca di affossarti.. ma tu… -