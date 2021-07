Anaao Lazio | Coen Tirelli | nuovo Cup ostacolo a ripresa prestazioni ambulatoriali

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Non c’è un problema nei servizi, in senso assoluto, piuttosto c’è un veroalladelleperché hanno cambiato il sistema di prenotazione Cup. La Regione ha dato la gestione del Cup a una nuova ditta e le prenotazioni non vengono fatte per l’intramoenia.” “Comestiamo pensando di chiedere dei danni, perché i medici in questo modo non possono lavorare: gli appuntamenti di ambulatorio saltati non vengono recuperati e non parliamo solo di follow up ma anche di primi appuntamenti per eventuali diagnosi.” “Se entro pochi giorni non ci ricevono dalla Regione, ...